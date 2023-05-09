أرامكو توافق على زيادة رأس مال الشركة وتوزيع سهم لكل 10 أسهم قائمة

أعلنت شركة أرامكو السعودية، توزيع 73.16 مليار ريال (19.51 مليار دولار) أرباحاً نقدية على المساهمين عن الربع الأول من عام 2023.

تاريخ أحقية توزيع الأرباح

وسيكون تاریخ الأحقیة في 26/ 10/ 1444ھ الموافق 16/ 05/ 2023م، على أن تكون الأحقیة للمساھمین المالكین للأسھم یوم الاستحقاق المقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نھایة ثاني یوم تداول یلي تاریخ الاستحقاق.

زيادة رأس مال الشركة

كذلك وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أرامكو السعودية، في اجتماعها يوم أمس 8 مايو 2023 على زيادة رأس مال الشركة من 75 مليار ريال إلى 90 مليار ريال، عبر رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل عشرة أسهم يملكها المساهمون.

وقالت الشركة إنه تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 32.55 ريال لهذا اليوم الثلاثاء 09 مايو 2023، وإلغاء الأوامر القائمة.

وأضافت أن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ستقوم بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الخميس 11 مايو 2023.