أرامكو : لا صحة لإيقاف خطط الهيدروجين الأزرق.. ادعاءات غير دقيقة

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نفت شركة أرامكو السعودية، ما تداولته تقارير إعلامية، تزعم أن أرامكو كانت تعمل على إيقاف خططها للهيدروجين الأزرق مؤقتاً، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير دقيقة.
وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أن هدفها لإنتاج ما يصل إلى 11 مليون طن من الأمونيا الزرقاء “التي تعد ناقلا للهيدروجين الأزرق” بحلول 2030، قائماً دون تغيير.
وأكدت شركة أرامكو، أنها تواصل العمل مع العملاء المحتملين والأطراف المعنية الأخرى في جميع أنحاء العالم، وتحقق تقدما حقيقيا عبر سلسلة قيمة الهيدروجين الأزرق، ويشمل ذلك الحصول مع “سابك” على أول شهادة مستقلة في العالم لإنتاج الأمونيا الزرقاء والهيدروجين الأزرق، بالإضافة إلى تسليم 3 شحنات من الأمونيا الزرقاء للعملاء في آسيا.