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في الربع الأول من 2023

أرباح “أسمنت الجنوب” تتراجع 44% إلى 49 مليون ريال

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٨ صباحاً
أرباح “أسمنت الجنوب” تتراجع 44% إلى 49 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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تراجع صافي أرباح شركة أسمنت المنطقة الجنوبية بنسبة 43.68% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 49 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 87 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح “أسمنت الجنوب” بنسبة 21% في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 62 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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تراجع الأرباح الفصلية

وأوضحت الشركة في بيان على “تداول”، اليوم الخميس، إن تراجع الأرباح الفصلية على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض إيرادات المبيعات بسبب تدني الطلب مع ارتفاع في تكلفة المبيعات والمصروفات.

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تراجعت قيمة مبيعات الشركة بنسبة 9.09% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 300 مليون ريال، مقارنة بنحو 330 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

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