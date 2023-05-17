أرباح بلدي للدواجن تقفز بأكثر من 170% إلى 24 مليون ريال

قفزت أرباح شركة بلدي للدواجن للتجارة 170.4 % خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 24.32 مليون ريال، مقابل نحو 9 ملايين ريال في الربع المناظر من عام 2022.

أرباح بلدي للدواجن

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، أن السبب في زيادة صافي الربح هو نمو إيرادات الربع الأول من العام بنسبة 44.13 % إلى 177.17 مليون ريال، مقابل نحو 123 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

حقوق المساهمين

وسجل إجمالي حقوق المساهمين “بعد استبعاد حقوق الأقلية” 154.9 مليون ريال بنهاية الربع الأول من 2023 مقابل 75.2 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي بارتفاع نسبته 106%.

وارتفعت ربحية السهم في الربع الأول من العام الجاري إلى 3.7 ريال مقابل 1.36 ريال في الربع الأول من عام 2022.