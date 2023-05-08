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صنع منها أعمالًا فنية تسمى بـ فن الشارع

أردني يعالج نفسه من الاكتئاب مستعينًا بالقمامة

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٤ صباحاً
أردني يعالج نفسه من الاكتئاب مستعينًا بالقمامة
المواطن - فريق التحرير

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استطاع شاب أردني أن يعالج نفسه من الاكتئاب الذي لازمه خلال الفترة الماضية بسبب تعرضه لحادث سير، وذلك من خلال تجميع المخلفات وصنع أعمال فنية منها تسمى بـ فن الشارع.

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ووفقًا لتقرير نشرته قناة العربية، أمس الأحد، فقد ظهر الفنان الأردني أحمد الزواهرة أثناء تجميع المخلفات من مكب نفايات، ويصنع منها أعمالًا فنية ويزين بها جانبي الطريق، وذلك ليعالج نفسه من الحزن.

وقال أحمد الزواهرة: “بداية المشروع نحكي مثلًا كانت نفسيتي شوي تعبانة بعدما تعرضت لحادث سير يعني دعست واحدًا وتوفي رحمه الله عليه”.

وتابع أن وجوده في الشارع وتحويل المخلفات إلى أعمال فنية كان العلاج الذي احتاجه للتغلب على الحزن والاكتئاب الذي كان يعاني منه.

وقال الزواهرة: “كانت نفسيتي شوي تعبانة بعدما تعرضت للحادث، ووجودي في الشارع وتحويل المخلفات إلى أعمال فنية كان الشيء الذي ساعدني على التغلب على حالتي النفسية السيئة”.

وأضاف: “أنا أحب الرسم والفن، واستوحيت فني من أفلام الكرتون، وردود فعل المارة خاصة الأطفال تعطيني دافعًا للاستمرار في مشروعي وتوسعته”.

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