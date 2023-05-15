أردوغان أقل من 50% وتوقعات بجولة إعادة

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أكدت بيانات الأناضول، تراجع أردوغان لأقل من 50% ما يعني الذهاب لجولة إعادة، وفقًا للنتائج الأولية.
وبحسب نتائج الانتخابات التركية، فقد تراجع أردوغان إلى أقل من 50% بعد فرز 90% من الأصوات.
وذكرت وكالة الأناضول أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حصل على 49.98% ومنافسه كمال كليتشدار أوغلو 44.23% بعد فرز أكثر من 91% من صناديق الاقتراع.
إلا أن كليتشدار أوغلو أعلن مساء الأحد أنه يتصدر النتائج متقدمًا على أردوغان. وكتب على تويتر: “نحن في الصدارة”، رافضًا الأرقام التي نشرتها وكالة أنباء الأناضول.
وكان فايق أوزتورك، وهو ناطق باسم حزب الشعب الجمهوري بزعامة كليتشدار أوغلو قال في وقت سابق: إن الإحصاء الداخلي للمعارضة أظهر نتيجة “إيجابية”. وأضاف: “سنبدأ بإعطاء الأرقام عندما يصل عدد صناديق الاقتراع المفتوحة إلى مستوى ملموس”.
بدوره، طلب رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو الذي قد يعيّن نائبًا للرئيس إذا فاز كليتشدار أوغلو، من المواطنين عدم تصديق الأرقام التي نشرتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية، وقال: “نحن لا نصدق (وكالة) الأناضول بتاتًا”.
ولاحقًا عاد وقال رئيس بلدية إسطنبول: إن كليتشدار أوغلو حصل على 49% وأردوغان على 45% من الأصوات حتى الآن.