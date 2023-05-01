أردوغان: تحييد زعيم داعش بعملية استخباراتية في سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحييد ما يسمى بـزعيم تنظيم داعش، أبو الحسين القرشي، في عملية في سوريا، وفق ما نقلت وكالة أنباء الأناضول، الأحد.

تفاصيل العملية

وقال أردوغان، وفقًا للوكالة: إن “الاستخبارات التركية كانت تتعقب المدعو أبو حسين القريشي زعيم ما يسمى داعش، وتم تحييده أمس في عملية في سوريا”.

ولم تعلن أنقرة عن تفاصيل أكثر حتى الآن.

وتولى القريشي زعامة التنظيم منذ نهاية نوفمبر من العام الماضي، خلفا للزعيم السابق، أبو الحسن القرشي، الذي قتل في عملية للجيش السوري الحر في محافظة درعا السورية، منتصف أكتوبر، وفقًا للمتحدث باسم القيادة المركزية في الجيش الأميركي (سنتكوم) جو يوتشينو.

وأبو الحسين القريشي هو رابع زعيم للتنظيم بعد أبو بكر البغدادي الذي قتل بغارة أمريكية في أكتوبر من عام 2019، وأبو إبراهيم القرشي الذي قتل في فبراير عام 2022 بغارة أمريكية.