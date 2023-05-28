أردوغان وكليتشدار إلى حلبة التصويت مجددًا

انطلقت، صباح اليوم الأحد، الجولة الثانية من الانتخابات التركية، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها للتصويت في الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي للمملكة، حيث يتوقع أن تحتدم المنافسة بين الرئيس رجب طيب أردوغان المنتهية ولايته، وزعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

ووفقًا لما ذكرته “العربية” بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات في الجولة الأولى التي أجريت يوم 14 مايو الجاري 88.9% داخل تركيا 49.4% في الخارج.

ويحقّ لأكثر من 64 مليون تركي التصويت في ما يقرب من 192 ألف مركز للاقتراع.

استطلاعات الرأي

وبحسب استطلاعات الرأي، حقق أردوغان (69 عامًا) تقدمًا بخمس نقاط تقريبًا على منافسه كمال كليتشدار أوغلو في الجولة الأولى في 14 مايو، لكنه فشل في الحصول على نسبة 50 % المطلوبة لحسم الجولة الأولى.

وأدى أداء أردوغان القوي بشكل غير متوقع وسط أزمة غلاء معيشية عميقة، وفوز تحالف يضم حزبه، العدالة والتنمية المحافظ، وحزب الحركة القومية وأحزابًا أخرى في الانتخابات البرلمانية إلى دعم الرئيس المخضرم الذي قال إن التصويت لصالحه هو تصويت للاستقرار.