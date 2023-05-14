أردوغان يتقدم في النتائج الأولية للانتخابات التركية

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أظهرت نتائج الانتخابات التركية تقدم مرشح تحالف الشعب الحاكم رجب طيب أردوغان على منافسيه، حيث تم فرز 26 % من الأصوات.
وأفادت قناة “تي آر تي” الحكومية التركية، بأن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تركيا حتى الساعة 07:10 بتوقيت إسطنبول جاءت كالآتي: تقدم رجب طيب أردوغان بنسبة 55.46%، وحقق كمال كليشدار أوغلو نسبة 38.57%، وجاءت نتيجة سنان أوغان كالتالي 5.39%.
وبدأت أعمال فرز أصوات الناخبين في انتخابات تركيا، ومع مرور ما يقرب من ساعة ونصف عقب غلق باب التصويت، وفرز أقل 56% من الأصوات، يتقدم رجب أردوغان على كيليجدار أروغلو.
وقال الرئيس التركي ومرشح “تحالف الشعب”، رجب طيب أردوغان، في أول تصريح له بعد انتهاء التصويت، إنه حان وقت التشبث بصناديق الاقتراع وعليكم أن تستمروا بحماية إرادة شعبنا حتى إعلان النتائج النهائية.
وأغلقت لجان الاقتراع في انتخابات تركيا أبوابها، مساء اليوم، بعد يوم طويل من التصويت الذي شهد إقبالاً كبيرًا، وبدأت عملية فرز الأصوات، في الانتخابات التي تكتسب أهمية كبيرة في تاريخ البلاد.