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مؤشرات بفوزه في الانتخابات التركية

أردوغان يحصد 52% بعد فرز 95% من الأصوات

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٣ مساءً
أردوغان يحصد 52% بعد فرز 95% من الأصوات
المواطن - فريق التحرير

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أفادت قناة “الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حصل على 52% بعد فرز 95% من الأصوات في الانتخابات التركية.

تقدم أردوغان

فيما ذكرت الهيئة العليا للانتخابات التركية أنه حتى اللحظة حصل أردوغان على 54.47 % مقابل 45.53 % لزعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، حسب أحدث المعطيات.

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وتشير النتائج الأولية إلى فوز أردوغان بالرئاسة التركية بعد فرز 95% من الأصوات في جولة الإعادة بالانتخابات التركية.

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وقالت الأناضول إن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية 83.99%.

عدم حدوث مشكلات

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها للناخبين في الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي وأغلقت في تمام الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، وكانت عمليات الاقتراع تسير بسهولة وبصورة انسيابية، دون حدوث مشكلات تذكر.

وحث المتنافسان، أردوغان وكيليتشدار أوغلو، الناخبين الأتراك على التصويت بكثافة في هذه الجولة الحاسمة، وذلك بعد الإدلاء بصوتيهما صباح اليوم الأحد.

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