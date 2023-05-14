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تقدم منافس الرئيس بفارق طفيف باستطلاعات الرأي

أردوغان يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع بإسطنبول

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٨ مساءً
أردوغان يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع بإسطنبول
المواطن - فريق التحرير

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أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات البرلمانية والرئاسية بأحد مراكز الاقتراع بإسطنبول.

التصويت بمناطق الزلزال

وقال أردوغان، عقب عملية الاقتراع في تصريح صحفي، إنه لا توجد أي مشاكل في عملية التصويت بعموم البلاد.

وأضاف أردوغان أن التصويت جار في المناطق المنكوبة بالزلزال بشكل طبيعي.

التوجه لصناديق الاقتراع

وبدأ الناخبون في تركيا، التوجه إلى صناديق الاقتراع، صباح اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية ورئاسية محورية يتوقع أن تشهد منافسة شديدة، وقد تكون أكبر تحد يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال عقدين من حكمه. والمنافس الرئيسي لأردوغان هو كمال كليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، الذي يحظى بدعم تحالف أحزاب معارضة.

ويدلي اليوم حوالي 60 مليون تركي بأصواتهم لانتخاب رئيسهم الثالث عشر، وكذلك أعضاء البرلمان المؤلف من 600 مقعد.

استطلاعات الرأي

وتظهر أحدث استطلاعات للرأي نتائج متقاربة بشكل متكرّر لكن مع تقدّم للمعارضة. وحتى إذا اضطر أردوغان لخوض دورة ثانية، فسيكون ذلك سابقة بالنسبة إليه لأنه اعتاد الفوز منذ الدورة الأولى.

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