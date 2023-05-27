وكان أردوغان يتلقى سؤالًا من المذيعة قبل أن تصيبه حالة من النعاس للحظات، مما جعل القناة تضطر لتغيير زاوية الكاميرا على الفور، فيما واصلات المذيعة كلامها موجهة أنظارها نحو زميلها، الذي كان يشاركها في الحوار.

جاءت المقابلة التلفزيونية قبل ساعات قليلة من خوض أردوغان جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، المقررة غدًا الأحد. وسبق أن التقطت عدسات الكاميرا الرئيس التركي وهو يستسلم للنوم في عدة مناسبات.

فرصة أردوغان

ويواجه أردوغان، الحاصل على 49.52% من الأصوات في الجولة الأولى، منافسه كمال كليجدار أوغلو الذي يمتلك 44.88% من الأصوات، ويعد كمال مرشح تحالف المعارضة الذي يضم ستة أحزاب.

وبينما يتمتع أردوغان بفرصة جيدة للفوز في جولة الإعادة بعد إخفاقه في تحقيق فوز مباشر في الجولة الأولى قبل أسبوعين، بات منافسه كمال كليجدار أوغلو يتبنى وعودًا جديدة في محاولة لتغيير مسار السباق الانتخابي.

#أردوغان يغفو على الهواء خلال لقاء تلفزيوني على قناة تركية "أصاب الرئيس التركي حالة من النعاس للحظات خلال بث مباشر، وخلال غفوة الرئيس، اضطرت القناة لتغيير زاوية الكاميرا على الفور، والخروج إلى إعلانات"#تركيا #شاهد_سكاي pic.twitter.com/oxCqgJRYyJ — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) May 27, 2023

وقبل ساعات قليلة من بدء الصمت الانتخابي اليوم السبت، واصل الرئيس التركي حشد أنصاره، حيث عقد تجمعًا انتخابيًا في منطقة مطلة على البحر في مدينة إسطنبول، وسط حضور آلاف من الأشخاص.