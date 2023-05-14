أردوغان يوزع النقود على الأطفال في مركز الاقتراع

ظهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وهو يوزع النقود على الأطفال المتواجدين من حوله خلال تواجده في مركز الاقتراع في مدينة إسطنبول، وقد منح بعضهم 200 ليرة فقط فيما قدم للآخرين ألعابًا وهدايا.

ووفقًا لوسائل إعلام تركية، فإن هذه ليست المرة الأولى التي يوزع فيها الرئيس التركي النقود، فقد وزع النقود في شهر أبريل، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا مقطع مصور للرئيس وهو يوزع أموالاً بين حشد من الناس بمنطقة باغجلار في مدينة اسطنبول.

انتخابات تركيا

وبدأ الناخبون في تركيا، اليوم الأحد، في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ويعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة بحزب تحالف الشعب، الخصم الرئيسي للرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان، مرشح تحالف الجمهور، كما يشارك في الانتخابات المرشح عن تحالف الأجداد، سنان أوغان.

وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو، في حال لم يفز أي من المرشحين بنسبة أكثر من 50% من الأصوات خلال الجولة الأولى.

عدد الناخبين

وفتحت صناديق الاقتراع في تركيا أبوابها، اليوم الأحد، لأكثر من 60 مليون ناخب تركي لاختيار رئيس جديد وأعضاء البرلمان الجدد.

وتشير الاستطلاعات إلى احتدام المنافسة على الرئاسة بين رجب طيب أردوغان وزعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، بحسب ما أفادت العربية.