أرقام المعيوف والمحمدي قبل نهائي اليوم

يُعد الحارسان عبدالله المعيوف، والمغربي منير المحمدي من الركائز الأساسية في تشكيلة فريقي الهلال والوحدة قبل مباراة اليوم في نهائي بطولة كأس الملك.

نهائي كأس الملك

وتنطلق مباراة الهلال ضد الوحدة في نهائي كأس الملك، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، بحضور ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

أبرز أرقام المعيوف

وظهر عبدالله المعيوف بشكل مميز مع الهلال في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث شارك في 22 مباراة بمعدل 1980 دقيقة، واهتزت شباكه 18 مرة، وقام بـ51 تصديًا، والتقط الكرة 13 مرة، وشتت الكرة 16 مرة.

ويحتل عبدالله المعيوف المركز الثاني في قائمة الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك في دوري روشن السعودي برصيد 12 مباراة، فيما يتصدر حارس مرمى فريق الاتحاد، مارسيلو غروهي القائمة برصيد 16 مرة.

إحصائيات منير المحمدي

على الجانب الآخر، شارك منير المحمدي في 19 مباراة مع الوحدة في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي بمعدل 1710 دقيقة، واستقبل 23 هدفًا، وتصدى لـ53 كرة، والتقط 12 كرة، كما شتت الكرة 16 مرة.

مشوار الفريقين للنهائي

وبدأ الهلال مشواره في النسخة الحالية من كأس الملك بالفوز على الاتفاق، ثم الفتح، قبل أن يتجاوز الاتحاد بهدف، فيما فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على ضمك بهدف في دور الـ16، وكسب الباطن، ثم أطاح بالنصر من نصف النهائي.