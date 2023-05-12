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تألقا مع الهلال والوحدة هذا الموسم

أرقام المعيوف والمحمدي قبل نهائي اليوم

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٠ مساءً
أرقام المعيوف والمحمدي قبل نهائي اليوم
المواطن - فريق التحرير

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يُعد الحارسان عبدالله المعيوف، والمغربي منير المحمدي من الركائز الأساسية في تشكيلة فريقي الهلال والوحدة قبل مباراة اليوم في نهائي بطولة كأس الملك.

نهائي كأس الملك

وتنطلق مباراة الهلال ضد الوحدة في نهائي كأس الملك، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، بحضور ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

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كأس الملك
كأس البطولة – المصدر @KingCupSA

أبرز أرقام المعيوف

وظهر عبدالله المعيوف بشكل مميز مع الهلال في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث شارك في 22 مباراة بمعدل 1980 دقيقة، واهتزت شباكه 18 مرة، وقام بـ51 تصديًا، والتقط الكرة 13 مرة، وشتت الكرة 16 مرة.

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ويحتل عبدالله المعيوف المركز الثاني في قائمة الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك في دوري روشن السعودي برصيد 12 مباراة، فيما يتصدر حارس مرمى فريق الاتحاد، مارسيلو غروهي القائمة برصيد 16 مرة.

عبدالله المعيوف
المعيوف – المصدر @fifaworldcup_ar

إحصائيات منير المحمدي

على الجانب الآخر، شارك منير المحمدي في 19 مباراة مع الوحدة في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي بمعدل 1710 دقيقة، واستقبل 23 هدفًا، وتصدى لـ53 كرة، والتقط 12 كرة، كما شتت الكرة 16 مرة.

منير المحمدي
المحمدي – المصدر @SPL_EN

مشوار الفريقين للنهائي

وبدأ الهلال مشواره في النسخة الحالية من كأس الملك بالفوز على الاتفاق، ثم الفتح، قبل أن يتجاوز الاتحاد بهدف، فيما فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على ضمك بهدف في دور الـ16، وكسب الباطن، ثم أطاح بالنصر من نصف النهائي.

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