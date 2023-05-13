أرقام الهلال نحو التتويج باللقب العاشر

خطف الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، الأنظار خلال مشاركته في بطولة كأس الملك لموسم 2022\ 2023، قبل أن يُكلل مجهوده بالتتويج باللقب.

أبرز أرقام الهلال

ونجح الزعيم في التتويج بلقب كأس الملك للمرة العاشرة في تاريخه، بعد فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بركلات الترجيح بنتيجة 7\6، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اللقب العاشر، بعد مسيرة مميزة، حيث نجح في تحقيق 4 انتصارات، وسجل 9 أهداف، بواقع 4 أهداف في الشوط الأول، ومثلهم بالشوط الثاني، وهدف واحد في الشوط الإضافي الثاني.

وجاءت أهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بواقع 6 بالقدم اليُمنى وهدفين بالقدم اليُسرى، وهدف عسكي، وجميعهم من داخل منطقة الجزاء، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه مرتين من أصل 4 مباريات.

بطولات الأزرق في مايو

ورفع الزعيم عدد بطولاته في شهر مايو إلى 18 لقبًا، بينهم 7 ألقاب لكأس الملك في أعوام 1980، 1982، 1984، 1989، 2002، 2017 و2023، وحصد كأس ولي العهد 3 مرات في 1995، 2000 و2005.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلقب الدوري 7 مرات في شهر مايو، أعوام؛ 1977، 1979، 1990، 2008، 2011، 2017 و2021، بالإضافة إلى تتويجه بلقب كأس السوبر السعودي المصري في 2001.