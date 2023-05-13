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أرقام الهلال نحو التتويج باللقب العاشر

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٧ مساءً
أرقام الهلال نحو التتويج باللقب العاشر
المواطن - فريق التحرير

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خطف الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، الأنظار خلال مشاركته في بطولة كأس الملك لموسم 2022\ 2023، قبل أن يُكلل مجهوده بالتتويج باللقب.

أبرز أرقام الهلال

ونجح الزعيم في التتويج بلقب كأس الملك للمرة العاشرة في تاريخه، بعد فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بركلات الترجيح بنتيجة 7\6، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي.

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نادي الهلال بطل كأس الملك
جانب من تتويج الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اللقب العاشر، بعد مسيرة مميزة، حيث نجح في تحقيق 4 انتصارات، وسجل 9 أهداف، بواقع 4 أهداف في الشوط الأول، ومثلهم بالشوط الثاني، وهدف واحد في الشوط الإضافي الثاني.

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حكام مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك

وجاءت أهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بواقع 6 بالقدم اليُمنى وهدفين بالقدم اليُسرى، وهدف عسكي، وجميعهم من داخل منطقة الجزاء، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه مرتين من أصل 4 مباريات.

نادي الهلال
جانب من تتويج الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

بطولات الأزرق في مايو

ورفع الزعيم عدد بطولاته في شهر مايو إلى 18 لقبًا، بينهم 7 ألقاب لكأس الملك في أعوام 1980، 1982، 1984، 1989، 2002، 2017 و2023، وحصد كأس ولي العهد 3 مرات في 1995، 2000 و2005.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلقب الدوري 7 مرات في شهر مايو، أعوام؛ 1977، 1979، 1990، 2008، 2011، 2017 و2021، بالإضافة إلى تتويجه بلقب كأس السوبر السعودي المصري في 2001.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

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