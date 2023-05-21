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قبل مباراته ضد تشيلسي اليوم

أرقام تُزين مشوار Man city نحو لقب البريميرليج

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٨ مساءً
أرقام تُزين مشوار Man city نحو لقب البريميرليج
المواطن - فريق التحرير

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واصل Man city تألقه اللافت مع مدربه الإسباني بيب غوارديولا، ونجح في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي.

الفوز بلقب البريميرليج

وتوج Man city بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم رسميًا بالأمس، بعد خسارة منافسه الوحيد آرسنال ضد نوتنجهام فورست بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من البريميرليج.

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وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال عند 81 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يتبقى له 3 مباريات، ومنها مواجهة اليوم ضد تشيلسي، فيما تتبقى مباراة واحدة للجانرز.

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مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @ManCity

تألق Man city

وظهر Man city بشكل مميز، ليُحقق لقب البريميرليج عن جدارة، حيث نجح في تحقيق الفوز 27 مرة، وتعادل 4 مرات وخسر مثلهم، كما أنه الوحيد الذي حقق 11 انتصارًا متتاليًا هذا الموسم، ولا يزال قادرًا على زيادة هذا السجل.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي قائمة الأقوى هجوميًا في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 92 هدفًا، ويُعد آرسنال أقرب منافسيه، حيث نجح في تسجيل 83 هدفًا خلال 37 لقاء.

مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @Cityarabia

ويُعد Man city الأقوى دفاعيًا هذا الموسم، حيث استقبل 31 هدفًا فقط، يليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، بعدما اهتزت شباكه 32 مرة.

كما يُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي هو صاحب أكبر نسبة استحواذ في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بـ65.3%، يليه برايتون بـ60.9%، وذلك وفقًا لموقع السيتيزنز الرسمي.

Man city
تتويج السيتي باللقب – المصدر @ManCity

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