أرقام رياض محرز في دوري أبطال أوروبا 2023

ظهر النجم الجزائري رياض محرز بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ليُساهم في وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

إحصائيات رياض محرز

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام رياض محرز في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث شارك في 9 مباريات، 6 منهم كأساسي.

وساهم رياض محرز في تسجيل 5 أهداف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، حيث نجح في هز الشباك 3 مرات وقدم تمريرتين حاسمتين، وحصل على ركلة جزاء، وقام بـ12 تسديدة، بينهم 7 تسديدات على المرمى.

ونجح رياض محرز في صناعة 19 فرصة في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، ووصلت نسبة العرضيات الناجحة إلى 40%، وقام بـ11 مراوغة ناجحة، وحصل على تقييم 7.19 درجات، بعد تأهله لثاني نهاية قارية أوروبية له.

نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

على الجانب الآخر، لعب مانشستر سيتي ضد ريال مدريد بالأمس على ملعب الاتحاد، في إياب نصف النهائي، ونجح السيتيزنز في الفوز برباعية دون رد، ليخطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، في العاشر من شهر يونيو المقبل، أمام إنتر ميلان الإيطالي على استاد أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية.