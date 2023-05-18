Icon

قمم عربية لا تُنسى ارتبطت بأحداث مفصلية Icon أمطار غزيرة على مطار الملك خالد بالرياض Icon لا تتناولوا الموز قبل النوم Icon الاتحاد الإنجليزي يعلن إيقاف كلوب Icon مودريتش يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن Icon ملك البحرين: قمة جدة تدعم تطلعات الشعوب العربية Icon هالاند يتصدر قائمة المرشحين لجائزة لاعب الموسم Icon إقامة واحة الإعلام كمنطقة متكاملة لتغطية قمة جدة Icon السعودية تستضيف المعرض الصناعي الرئيسي في روسيا Icon النصر يبدأ الاستعداد لمواجهة الشباب اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد تأهل مانشستر سيتي للنهائي

أرقام رياض محرز في دوري أبطال أوروبا 2023

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٥ مساءً
أرقام رياض محرز في دوري أبطال أوروبا 2023
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ظهر النجم الجزائري رياض محرز بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ليُساهم في وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

إحصائيات رياض محرز

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام رياض محرز في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث شارك في 9 مباريات، 6 منهم كأساسي.

قد يهمّك أيضاً
إحباط تهريب 68 كيلو من الأقمشة المشبعة بالشبو

إحباط تهريب 68 كيلو من الأقمشة المشبعة بالشبو

صدمة أم عثرت على قرادتين داخل أذن طفلتها

صدمة أم عثرت على قرادتين داخل أذن طفلتها

رياض محرز
محرز – المصدر @ManCity

وساهم رياض محرز في تسجيل 5 أهداف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، حيث نجح في هز الشباك 3 مرات وقدم تمريرتين حاسمتين، وحصل على ركلة جزاء، وقام بـ12 تسديدة، بينهم 7 تسديدات على المرمى.

قد يهمّك أيضاً
تشكيلة برشلونة لمواجهة إسبانيول

تشكيلة برشلونة لمواجهة إسبانيول

تأجيل اجتماع بايدن وقادة الكونجرس حول رفع سقف الدين العام

تأجيل اجتماع بايدن وقادة الكونجرس حول رفع سقف الدين العام

ونجح رياض محرز في صناعة 19 فرصة في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، ووصلت نسبة العرضيات الناجحة إلى 40%، وقام بـ11 مراوغة ناجحة، وحصل على تقييم 7.19 درجات، بعد تأهله لثاني نهاية قارية أوروبية له.

رياض محرز ضد شيفيلد يونايتد
محرز – المصدر @ManCity

نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

على الجانب الآخر، لعب مانشستر سيتي ضد ريال مدريد بالأمس على ملعب الاتحاد، في إياب نصف النهائي، ونجح السيتيزنز في الفوز برباعية دون رد، ليخطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، في العاشر من شهر يونيو المقبل، أمام إنتر ميلان الإيطالي على استاد أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية.

مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @ManCity

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار متفاوتة وأجواء حارة بمعظم المناطق
السعودية اليوم

أمطار متفاوتة وأجواء حارة بمعظم المناطق

السعودية اليوم
استمرار اشتباكات الخرطوم رغم الهدنة
حصاد اليوم

استمرار اشتباكات الخرطوم رغم الهدنة

حصاد اليوم
هدف إيجالو يمنح الهلال التفوق أمام جاره النصر في الشوط الأول
الرياضة

هدف إيجالو يمنح الهلال التفوق أمام جاره...

الرياضة
رجل ينقذ 10 عائلات من حريق محقق
السعودية اليوم

رجل ينقذ 10 عائلات من حريق محقق

السعودية اليوم
لقطات لجريان السيول في بيشة
السعودية اليوم

لقطات لجريان السيول في بيشة

السعودية اليوم
هاتف U-series الجديد من HTC يدعم ميتافيرس
تكنولوجيا

هاتف U-series الجديد من HTC يدعم ميتافيرس

تكنولوجيا
لحظة هروب نزيلات سجن أم درمان بعد تعرّضه لقصف مدفعي
العالم

لحظة هروب نزيلات سجن أم درمان بعد...

العالم
ضبط 164 ألف قرص من الإمفيتامين بالقويعية
أخبار أمنية

ضبط 164 ألف قرص من الإمفيتامين بالقويعية

أخبار أمنية