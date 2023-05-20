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خلال تواجده مع الوحدة وضمك

أرقام مصطفى زغبة في 100 مباراة بدوري المحترفين

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٥ مساءً
أرقام مصطفى زغبة في 100 مباراة بدوري المحترفين
المواطن - فريق التحرير

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خاض حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، الجزائري مصطفى زغبة مباراته رقم 100 ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

مصطفى زغبة بدوري المحترفين

وشارك مصطفى زغبة بشكل أساسي في مباراة ضمك ضد الهلال بالأمس، ليصل إلى مباراته الـ100 في مسيرته بدوري المحترفين، ونجح خلالها في تسجيل هدف، وحافظ على نظافة شباكه 28 مرة.

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مصطفى زغبة
زغبة – المصدر spl

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مصطفى زغبة استقبل 142 هدفاً، وقام بـ328 تصدياً ناجحاً، بنسبة وصلت إلى 70%، ومنحته تقييم 6.97 درجات.

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وبدأ مصطفى زغبة مشواره في الملاعب السعودية، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في يوليو عام 2019، قبل أن يُغادر صفوفه بعد 6 أشهر، وينتقل إلى ضمك، الذي يُقدم معه مستوى مميزًا.

مصطفى زغبة
الحارس الجزائري زغبة

خسارة ضمك ضد الهلال

ولعب ضمك ضد الهلال بالأمس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في الفوز بهدف دون رد.

ضمك ضد الهلال
جانب من مباراة ضمك ضد الهلال – المصدر @SPL

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك عند 32 نقطة في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الهلال إلى 53 نقطة في المركز الرابع، بالتساوي مع الشباب صاحب المركز الثالث.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl

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