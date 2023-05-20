أرقام مصطفى زغبة في 100 مباراة بدوري المحترفين

خاض حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، الجزائري مصطفى زغبة مباراته رقم 100 ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

مصطفى زغبة بدوري المحترفين

وشارك مصطفى زغبة بشكل أساسي في مباراة ضمك ضد الهلال بالأمس، ليصل إلى مباراته الـ100 في مسيرته بدوري المحترفين، ونجح خلالها في تسجيل هدف، وحافظ على نظافة شباكه 28 مرة.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مصطفى زغبة استقبل 142 هدفاً، وقام بـ328 تصدياً ناجحاً، بنسبة وصلت إلى 70%، ومنحته تقييم 6.97 درجات.

وبدأ مصطفى زغبة مشواره في الملاعب السعودية، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في يوليو عام 2019، قبل أن يُغادر صفوفه بعد 6 أشهر، وينتقل إلى ضمك، الذي يُقدم معه مستوى مميزًا.

خسارة ضمك ضد الهلال

ولعب ضمك ضد الهلال بالأمس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في الفوز بهدف دون رد.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك عند 32 نقطة في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الهلال إلى 53 نقطة في المركز الرابع، بالتساوي مع الشباب صاحب المركز الثالث.