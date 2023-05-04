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بعد تألقه خلال مواجهة الوحدة

أرقام مميزة لحارس ضمك في دوري روشن

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٤ مساءً
أرقام مميزة لحارس ضمك في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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ظهر حارس المرمى الجزائري مصطفى زغبة بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

تألق مصطفى زغبة

وشارك مصطفى زغبة بشكل أساسي في مباراة ضمك ضد الوحدة، وخطف الأنظار، بعدما وصل إلى 50 تصديًا خلال 24 مواجهة خاضها في دوري روشن السعودي هذا الموسم، واستقبل 29 هدفًا.

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مصطفى زغبة
مصطفى زغبة

ولفت حساب شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن نسبة نجاح تصديات مصطفى زغبة بلغت 63%، بمعدل 2.1 تصديًا لكل لقاء، ومنحته تقييم 6.90 درجات.

مصطفى زغبة
زغبة – المصدر spl

فوز ضمك ضد الوحدة

ولعب الوحدة ضد ضمك بالأمس على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، ونجح فارس الجنوب في الفوز بهدفين دون رد.

ورفع فارس الجنوب رصيده إلى 32 نقطة، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة عند 23 نقطة في المركز الـ13.

ضمك
لاعبو الفريق بعد الفوز على الوحدة – المصدر @DAMAC_CLUB

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