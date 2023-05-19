Icon

ولي العهد: نأمل أن تكون لغة الحوار أساس وحدة السودان Icon ChatGPT يتوسع رسميًا إلى الهواتف الذكية Icon أرقام مميزة لـ كاكو في دوري روشن Icon رئيس أوكرانيا يوجه الشكر لولي العهد لاستضافته بقمة جدة Icon الداخلية لـ المواطنين: كونوا بالمرصاد لمهربي المخدرات Icon السيتي يسعى لحسم لقب الدوري الإنجليزي ضد تشيلسي Icon ولي العهد للمشاركين في قمة جدة: أشقاؤكم في المملكة يكرسون جهودهم لدعم القضايا العربية Icon ولي العهد: نأمل أن تسهم عودة سوريا للجامعة العربية في إنهاء أزمتها Icon الجزائر تثمن جهود السعودية لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية Icon ولي العهد: لن نسمح بتحول منطقتنا إلى ساحة للصراعات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد مرور 27 جولة

أرقام مميزة لـ كاكو في دوري روشن

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٤ مساءً
أرقام مميزة لـ كاكو في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

واصل الباراغواياني أليخاندرو روميرو “كاكو”، تألقه اللافت مع التعاون، ليكون واحدًا من أبرز اللاعبين في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

تألق كاكو

ويتصدر كاكو قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في دوري روشن السعودي بعد مرور 27 جولة، بعد تقديمه لـ13 تمريرة حاسمة، كما ينفرد بصدارة قائمة الأكثر صناعة للفرص برصيد 74 فرصة.

قد يهمّك أيضاً
العثور على مفقود أم أثلة متوفى بعد يوم من البحث

العثور على مفقود أم أثلة متوفى بعد يوم من البحث

البرهان يعفي محافظ المركزي من منصبه

البرهان يعفي محافظ المركزي من منصبه

كاكو
نجم نادي التعاون – المصدر @AltaawounFC

وشارك كاكو في 23 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في دوري روشن السعودي بمعدل 1638 دقيقة، ونجح في تسجيل 6 أهداف، كان آخرها خلال مواجهة الخليج في الجولة الـ27، وذلك وفقًا لموقع رابطة المحترفين.

قد يهمّك أيضاً
والدة متسابق تستقبل أبطال آيتكس بدموع الفرح

والدة متسابق تستقبل أبطال آيتكس بدموع الفرح

لقطات توثق فرحة الملكة رانيا بتخرج ابنتها الأميرة سلمى

لقطات توثق فرحة الملكة رانيا بتخرج ابنتها الأميرة سلمى

وقام كاكو بـ11 تسديدة على المرمى بدقة وصلت إلى 73.3%، ولعب 14 عرضية ناجحة بدقة 20.6%، وقام بـ708 تمريرة ناجحة بمعدل 77.7%، ولديه 31 مراوغة ناجحة، وقام بـ10 افتكاكات ناجحة بدقة 62.5%، وشتت الكرة 4 مرات.

كاكو
نجم نادي التعاون – المصدر @AltaawounFC

التعاون بدوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره الطائي، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، فيما يتواجد الطائي في المركز السابع برصيد 34 نقطة.

التعاون
لاعبو التعاون في دوري روشن – المصدر @AltaawounFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط كمية كبيرة من الكوكايين بأحشاء أسماك إكوادورية
العالم

ضبط كمية كبيرة من الكوكايين بأحشاء أسماك...

العالم
وصول 5 مواطنين و198 من رعايا الدول على متن سفينة جلالة الملك أبها إلى جدة
السعودية اليوم

وصول 5 مواطنين و198 من رعايا الدول...

السعودية اليوم
السديس: القيادة حريصة على تخفيف معاناة السودانيين
السعودية اليوم

السديس: القيادة حريصة على تخفيف معاناة السودانيين

السعودية اليوم
حريق يلتهم ورشة نجارة في الرياض
السعودية اليوم

حريق يلتهم ورشة نجارة في الرياض

السعودية اليوم
أجواء ساحرة في افتتاح فيا رياض
أخبار رئيسية

أجواء ساحرة في افتتاح فيا رياض

أخبار رئيسية
فيصل بن بندر يرعى تخريج أكثر من 4900 طالب وطالبة من جامعة شقراء
السعودية اليوم

فيصل بن بندر يرعى تخريج أكثر من...

السعودية اليوم
الملك سلمان يدعو الرئيس التونسي للمشاركة في القمة العربية
السعودية اليوم

الملك سلمان يدعو الرئيس التونسي للمشاركة في...

السعودية اليوم
حماة ريشي سوناك تتعرض لموقف محرج مع الأمن البريطاني
العالم

حماة ريشي سوناك تتعرض لموقف محرج مع...

العالم