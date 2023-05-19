أرقام مميزة لـ كاكو في دوري روشن

واصل الباراغواياني أليخاندرو روميرو “كاكو”، تألقه اللافت مع التعاون، ليكون واحدًا من أبرز اللاعبين في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

تألق كاكو

ويتصدر كاكو قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في دوري روشن السعودي بعد مرور 27 جولة، بعد تقديمه لـ13 تمريرة حاسمة، كما ينفرد بصدارة قائمة الأكثر صناعة للفرص برصيد 74 فرصة.

وشارك كاكو في 23 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في دوري روشن السعودي بمعدل 1638 دقيقة، ونجح في تسجيل 6 أهداف، كان آخرها خلال مواجهة الخليج في الجولة الـ27، وذلك وفقًا لموقع رابطة المحترفين.

وقام كاكو بـ11 تسديدة على المرمى بدقة وصلت إلى 73.3%، ولعب 14 عرضية ناجحة بدقة 20.6%، وقام بـ708 تمريرة ناجحة بمعدل 77.7%، ولديه 31 مراوغة ناجحة، وقام بـ10 افتكاكات ناجحة بدقة 62.5%، وشتت الكرة 4 مرات.

التعاون بدوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره الطائي، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، فيما يتواجد الطائي في المركز السابع برصيد 34 نقطة.