أريكة متطايرة تُثير الهلع في أنقرة

شهدت العاصمة التركية أنقرة عاصفة هوائية، تسببت بتحليق أدوات مكتبية في الجو مثل الأريكة التي تطايرت من مبانٍ مرتفعة، وهو ما أدى لنشوب موجة من الهلع، خصوصاً في المناطق المرتفعة داخل المدينة.

ووثقت مقاطع فيديو سجّلتها كاميرات المراقبة تطاير كراسي وحاويات القمامة الصغيرة في الجو نتيجة العاصفة الهوائية التي تشهدها المدينة منذ يوم أمس على نحو مفاجئ، حيث تمّ تداول تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما في موقعي “تويتر” و”إنستغرام”.

ووقعت الكراسي وحاويات القمامة الصغيرة في شوارع فارغة من المارّة، وهو ما حال دون إصابة المقيمين فيها بجروح. وعلى إثرها حذّر والي أنقرة السكان بضرورة توخي الحيطة والحذر مع استمرار العاصفة الهوائية حتى الوقت الحالي

عاصفة وأمطار

وتزامنت العاصفة الهوائية في أنقرة مع هطولٍ غزيرٍ للأمطار، الأمر الذي سيتسمر لعدّة أيام هذا الأسبوع، وفق ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية.

فيما حذر مكتب محافظ أنقرة في بيانٍ من الآثار السلبية التي قد تحدث نتيجة هطول الأمطار واستمرار الرياح.

وجاء في بيان مكتب المحافظ أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة محلية وقوية وعواصف رعدية في مناطق ناليهان وبيبازاري وجودول وكيزيل جهامام وتشامليدير وتشوبوك وكاليجيك، وطُلب من السكان توخي الحذر من الفيضانات والسيول المفاجئة.