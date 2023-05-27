أزمة الحبوب العالمية تعصف بـ الباستا الإيطالية

تمر المعجنات الإيطالية، ذات الشهرة العالمية بمنعطفٍ خطير، بعد ارتفاع أسعار مكوناتها من المواد الخام، مما تسبب في قفزات سعرية تجاوزت معدلات التضخم بروما، والتحركات الحكومية في إيطاليا، تشير إلى جهود حثيثة؛ لمواجهة الارتفاع المطّرد في سعر المعجنات الإيطالية الأكثر انتشاراً، مع تعالي موجات تُنادي بتكرار مقاطعة السلعة الشعبية.

عزا منتجو المعكرونة الإيطالية الصعود في الأسعار، إلى أنّ المنتجات المتواجدة بالأسواق حالياً هي من المخزون الذي تم تصنيعه عندما كانت تكاليف المواد الخام أعلى من الوقت الحالي، وهو الأمر الذي أكدته جمعية الغذاء الإيطالية، في بيان رسمي مع تأكيد الجمعية أنّ ارتفاع تكاليف التغليف والخدمات اللوجستية ساهم أيضاً في ارتفاع أسعار المعكرونة.

وأضاف البيان أن تكلفة إنتاج المعكرونة ارتفعت 8.4 % في عام واحد، كما أكد على انخفاض التكاليف، لكنها لم تعد بعد إلى مستويات ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية ولا تزال مرتفعة.

ووفقاً لبيانات وزارة الأعمال الإيطالية، ارتفعت أسعار المكرونة بنسبة 17.5 % في مارس و16.5 % في أبريل، في حين ارتفعت معدلات التضخم في البلاد بنسبة 8.7 % و8.1 % في مارس وأبريل على الترتيب، وفقاً للبنك المركزي الأوروبي.

المعكرونة تحت التهديد

وبحسب سكاي نيوز، فإنّ تأثير ارتفاعات المواد الخام العام الماضي انتقل للمستهلكين الإيطاليين في العام الجاري، لكن مع استقرار أسعار المحاصيل الزراعية وخاصة القمح فمن غير المرجح أن ترتفع الأسعار مرة أخرى.

ولفت الموقع إلى أن أبرز السلع الغذائية التي لا يزال سعرها مرتفعاً، مقارنة بالعام الماضي هو السكر فقط، أما باقي السلع فهدأت وتيرة نمو أسعارها.

تأثير الحرب

وتأثرت إيطاليا بشكل رئيسي من جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وانخفاض إمدادات محاصيل القمح من كلا البلدين، فدول أوروبا تستورد القمح وتعيد تصنيعه في مشتقات على رأسها المعكرونة، التي تعدّ أكلة شعبية في روما.

وتعد السلع الغذائية غير مرنة، ولا يمكن الاستغناء عنها، وهي من السلع الأكثر تأثيراً بالحرب في الفترة الماضية.