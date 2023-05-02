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بسبب ما وصفه الكتاب الأميركيون بأنه أزمة وجودية

أزمة تضرب صناعة هوليوود لأول مرة منذ 15 عامًا

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٤ مساءً
أزمة تضرب صناعة هوليوود لأول مرة منذ 15 عامًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن كتاب السينما والتلفزيون الأمريكيون، تنظيم إضراب عام على مستوى الصناعة للمرة الأولى منذ 15 عامًا، فيما تستعد هوليوود للتعافي من التداعيات المحتملة واسعة النطاق لمعركة الأجور العادلة في عصر البث.

أزمة وجودية

وقالت نقابة الكتاب الأميركيين إن 11500 كاتب سيناريو سيشاركون في الاعتصام، اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما فشلت المفاوضات بين الاستوديوهات والكتاب، التي بدأت في مارس، في الوصول إلى تعاقدات جديدة قبل انتهاء التعاقدات الحالية للكتاب بعد منتصف الليل بقليل.

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أزمة تضرب صناعة هوليوود لأول مرة منذ 15 عامًا

وأبلغت النقابة أعضاءها بضرورة التوقف عن كتابة السيناريو على الفور، وصوت مجلس إدارة نقابة الكتاب الأمريكيين بالإجماع على الدعوة إلى الإضراب، الذي سيبدأ في منتصف الليل، وقالوا إن الكتاب يواجهون أزمة وجودية.

المفاوضات لم تصل لاتفاق

وأشار تحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون، وهو الاتحاد التجاري الذي يتفاوض نيابة عن الاستوديوهات وشركات الإنتاج، في وقت متأخر من الإثنين إلى أن المفاوضات لم تصل إلى اتفاق قبل انتهاء صلاحية العقد الحالي.

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