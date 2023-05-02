أزمة دجاج تلوح في الأفق بـ بريطانيا

حذر خبراء الصناعة من أن المملكة المتحدة تواجه أزمة دجاج تلوح في الأفق وربما المزيد من نقص الفاكهة والخضروات بسبب الطقس البارد المستمر لفترات طويلة.

ارتفاع التكاليف تؤثر على المزارع

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تدفع التكاليف المرتفعة بمزارع الدواجن إلى حافة الهاوية حيث يتعين على العديد من الملاك الآن الاختيار بين تقليص حجم قطعانهم أو عدم الاستمرار فيها تمامًا.

وحذر مجلس الدواجن البريطاني من أنه بدون سعر عادل للمنتج، فإن الدواجن البريطانية على وشك الانهيار، مضيفًا أن السعر الذي يدفعه المستهلكون مقابل الغذاء لا يعكس تكلفة إنتاجه.

وأضاف الرئيس التنفيذي للنقابة التجارية ريتشارد غريفيث، أن ظروف السوق الحالية استثنائية، حيث لا يتم إرجاع تكلفة الإنتاج، وهو ما يجعل أعمال لحوم الدواجن غير قابلة للاستمرار.

وتابع أنه بدلاً من محاولة التوفيق بين إنتاج التكلفة وبين ما يستطيع الناس تحمله، يجب أن يتم العمل على ضمان قدرة الجميع على تحمل تكاليف الطعام.

أهمية الدواجن البريطانية

وتلعب الدواجن البريطانية دورًا حاسمًا في تحقيق رؤية لنظام غذائي في المملكة المتحدة يغذي الناس ويساهم في رفاهيتهم ويعالج عدم المساواة الاجتماعية ويضمن مناخًا مناسبًا للعيش للجميع.

ويأتي ذلك تزامنًا مع نقص في الفواكه والخضروات المستوردة أيضًا، وقد قالت كريستين ماكدويل، من الاتحاد الوطني للمزارعين، إن ارتفاع تكاليف الإنتاج قد زاد من المشكلة.