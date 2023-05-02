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سقف الدين الحكومي بلغ 31.4 تريليون دولار

أزمة نفاد الأموال من الخزانة الأمريكية قريبًا وبايدن يتحرك

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٩ صباحاً
أزمة نفاد الأموال من الخزانة الأمريكية قريبًا وبايدن يتحرك
المواطن - فريق التحرير

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دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، القادة الأربعة الأبرز في الكونجرس للمشاركة في اجتماع في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، بعدما حذرت وزارة الخزانة من أن النقد المتاح قد لا يكفي لسداد التزامات الحكومة بحلول يونيو.

تحرك عاجل

ودفع هذا بايدن إلى الدعوة لعقد اجتماع مع قادة من بينهم رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في التاسع من مايو.

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وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، في رسالة للكونجرس، إنه من غير المرجح أن تفي الوزارة بجميع التزامات الحكومة الأمريكية في أوائل يونيو، وربما في الأول من يونيو إذا لم يتحرك الكونجرس.

إفلاس الخزانة الأمريكية قريبًا

حذرت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، من احتمال نفاد السيولة المتوفرة للحكومة الفيدرالية بحلول الأول من يونيو/ حزيران المقبل إذا فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق على تعليق العمل بسقف الدين في الولايات المتحدة.

ويعني الوصول إلى سقف الدين الأمريكي أن الحكومة لا تستطيع اقتراض المزيد من الأموال، وهو ما يجعلها عاجزة عن الإنفاق.

سقف الدين الأمريكي

وحثت يلين الكونجرس على اتخاذ إجراء حيال ذلك في أقرب وقت ممكن من أجل التعامل مع سقف الدين المحدد بـ 31.4 تريليون دولار.

ودعا بايدن للاجتماع كلاًّ من مكارثي، وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والزعيم الجمهوري ميتش ماكونيل.

رفع سقف الدين

وأقر الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون لرفع سقف الدين الأسبوع الماضي يتضمن تخفيضات حادة في الإنفاق، وهو ما قال بايدن ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إنهم لن يوافقوا عليه.

وقد يؤدي الإخفاق في التوصل إلى إجراء قبل الموعد الجديد الذي حددته وزارة الخزانة في الأول من يونيو إلى إجبار الولايات المتحدة على التخلف بشكل غير مسبوق عن سداد بعض الالتزامات.

عدم التفاوض

ويصر بايدن على أنه لن يتفاوض بشأن رفع سقف الدين، وإنما سيناقش تخفيضات الميزانية بعد المصادقة على سقف جديد.

وعادة ما يربط الكونجرس رفع سقف الدين بإجراءات أخرى تخص الميزانية والإنفاق. وبعد بلوغ سقف الدين الحكومي عند 31.4 تريليون دولار في 19 يناير، أبلغت يلين الكونجرس أن وزارة الخزانة ستواصل سداد الالتزامات من خلال تدابير استثنائية لإدارة النقد.

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