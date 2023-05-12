أساليب وطرق دنيئة لمهربي المخدرات أبرزها الفواكه والمواد الغذائية

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وثق مقطع فيديو أساليب وطرق المهربين الخبيثة، وجهود ويقظة رجال الأمن في حملة مكافحة المخدرات للقضاء على هذه الآفة، وحماية المجتمع السعودي وشبابه.
وبيّن مقطع فيديو نشرته القناة، جهود رجال الأمن الأشاوس في ردع هذه الآفة، فيما يؤكد مروّجوها للعالم أجمع خلو أدمغتهم من العقل والمنطق، إذ ما من شيء يستطيعون الوصول إليه لتخبئة سمومهم من المخدرات إلا واستخدموها، ففي طريقة خبيثة استغلوا نعم الله من الفواكه، والمواد الغذائية التي لا تسلم من إجرامهم وأساليبهم الدنيئة في رسالة منهم تثبت للعالم أن أياديهم تصل لأي شيء للتهريب فيه، وإن استباحوا الطعام وحرمة أجسام البشر وغير ذلك، لكن رجال الجهات المختصة عيون تسهر وتراقب حدود المملكة وتكشف طرقهم الخبيثة مهما تنوعت.
وناشدت القناة الجميع بأهمية الإبلاغ عن مروجي تلك السموم، مشددًا على عدم التهاون والتهاود معهم مهما كانت قرابته، فأي منهم إن كان قريبًا منكم فهو قنبلة موقوتة تجعل منكم موضع قتل بجرعة زائدة، مضيفة: خابوا وخابت مساعيهم.