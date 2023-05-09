أسباب التقدم بطلب لإيقاف الرقم المميز للمنشأة

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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أسباب إيقاف الرقم المميز في حالة شطب السجل التجاري للمنشأة .
وأكدت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، ضرورة التقدم لإيقاف الرقم المميز للمنشأة عبر تطبيقzatca ، وذلك عند شطب السجل التجاري.
ولفتت إلى أن السبب وراء التقدم لإيقاف الرقم المميز للمنشأة ، هو عدم احتساب أي مستحقات زكوية أو ضريبية على المنشأة.
وفي وقت سابق، أشارت الهيئة إلى أنه في حال تم شطب السجل التجاري أو انتهاء السجل أو إلغاء أو نقل الرخصة يجب التحقق من ألا يكون هناك بيانات نشطة لدى المكلف من أطراف أخرى.
ولفتت إلى أنه بعد سداد مستحقات ما قبل تاريخ الشطب للسجل التجاري أو انتهاء السجل أو إلغاء أو نقل الرخصة يتعين تقديم طلب إيقاف الرقم المميز من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي في موقع الهيئة ثم اختيار أيقونة تحديث/إيقاف التسجيل من قسم الخدمات العامة ثم اختيار إيقاف الرقم المميز.