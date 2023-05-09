أسر مدمني المخدرات: الأمور قد تصل إلى مذابح

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كشف بعض أسر مدمني المخدرات معاناتهم ولحظات اكتشاف إدمان أبنائهم وبناتهم، مشيرين إلى أن الأمور قد تصل إلى المذابح، لاسيما في ظل إنكار البعض منهم وعدم تصديق أن ابنه أو بنته مدمنة.
فيديو | #الإخبارية2 تلتقي أسر مدمني المخدرات ليحكوا معاناتهم ولحظات اكتشاف إدمان أبنائهم وبناتهمقد يهمّك أيضاً
لمشاهدة الفيلم: https://t.co/R05Sxc08Dh#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/5t7QUW5g1G
— الإخبارية 2 (@ekhbariya2) May 9, 2023
وقال أحد الآباء خلال لقاء له مع قناة الإخبارية 2: إن الخلافات تصل إلى المذابح أحيانًا، فيما روت إحدى المواطنات لحظة اكتشاف إدمان ابنتها وكيف تصرفت حين ذاك.
وأوضحت السيدة، أنها حاولت الدخول إلى غرفة ابنتها ذات مرة، إلا أن ابنتها أغلقت الباب بشكل محكم من الداخل، وبعد الإلحاح عليها بسرعة فتح الباب، دخلت وجدت رائحة غريبة بغرفتها، ثم كشفت مفرشًا فوجدت الورق ملفوفًا، والعدة كاملة، مشيرة إلى أنها أخذت قرارًا يومها شديدًا؛ حيث سحبت منها الهاتف المحمول، وحبستها بالمنزل، ولم تسمح لها بالذهاب إلى الجامعة، وأخبرت والدها بالأمر.
بدوره، روى أحد الآباء معاناته حينما اكتشف إدمان ابنته الحشيش، مضيفًا: أنا كنت أكذب على نفسي، وحينما علمت ما كنت أستوعب، أقول لها، كيف دخلتِ هذه الطريقة إنها تدخن الحشيش.
من جانب آخر، لفت البعض إلى عدم احتواء أبنائهم، وكانوا يكذبون على نفسهم، حيث كان إدمان المخدرات أبعد ما يخطر على بالهم.
وأطلقت الجهات الأمنية مؤخرًا حملة وطنية كبرى تحت عنوان بالمرصاد، للقضاء على المخدرات، وملاحقة مهربي ومروجي المخدرات في المملكة، وسط حملات توعية بخطورة الإدمان على الصحة والمجتمع.