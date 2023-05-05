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اللاعب البرازيلي ظهر غاضبًا في دقائق عدة من المباراة

أسطورة مانشستر يونايتد ينتقد أنتوني بعد الهزيمة من برايتون

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤١ مساءً
أسطورة مانشستر يونايتد ينتقد أنتوني بعد الهزيمة من برايتون
المواطن - فريق التحرير

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وجه الدنماركي بيتر شمايكل، الحارس الأسطوري لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، انتقادًا لاذعًا للاعب البرازيلي أنتوني وذلك بعد أن ظهر غاضبًا في مباراة برايتون أمس وفقد أعصابه في أكثر من لقطة في المباراة.

وكان أنتوني تلقى بطاقة صفراء بعد احتكاك مع اللاعب الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر لاعب برايتون وبدا غاضبًا كونه تعرض للضرب في أكثر من لقطة في المباراة ولم يمنحه الحكم الحماية اللازمة.

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وعلق شمايكل على تصرف أنتوني قائلًا: “لم أحب رد فعله، يجب عليه أن يشعر بالسعادة؛ كونه لم يتلقَّ البطاقة الحمراء في المباراة”.

وتابع: “هذه ليست تصرفات لاعب في مانشستر يونايتد، ويجب على أنتوني أن يراقب تصرفاته أكثر وأكثر بالفترة المقبلة”.

أنتوني ضد برايتون

فوز ثمين لـ برايتون

وكان الشوط الأول شهد ضغطًا هجوميًّا من قبل لاعبي مانشستر يونايتد، حيث أهدر كل من الإنجليزي ماركوس راشفورد والفرنسي أنتوني مارسيال أهدافًا محققة لمانشستر يونايتد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من المباراة، حاول النوارس العودة وإحراز هدف التقدم حيث تمكن برايتون من إحراز الهدف الوحيد له في المباراة عبر الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة الـ98 من ركلة جزاء، احتُسبت بعد لمسة يد على الإنجليزي لوك شو لاعب مانشستر يونايتد.

وبعد الفوز أصبح رصيد برايتون 55 نقطة في المركز السادس بعد أن كان ثامنًا في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 63 نقطة في المركز الرابع.

 

 

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