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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫12919 مقابل الريال الواحد 0٫24220
الدولار: 3٫75125 مقابل الريال الواحد 0٫26658
درهم إماراتي: 1٫02150 مقابل الريال الواحد 0٫97895
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73775
دينار أردني: 5٫28798 مقابل الريال الواحد 0٫18911
دينار كويتي: 12٫27486 مقابل الريال الواحد 0٫08171
دينار بحريني:9٫97973 مقابل الريال الواحد 0٫10030
الريال القطري: 1٫03028 مقابل الريال الواحد 0٫97061
الدرهم المغربي: 0٫37489 مقابل الريال الواحد 2٫66996
الجنيه المصري: 0٫12124 مقابل الريال الواحد 8٫24840