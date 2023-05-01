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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٠ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

العملات الأجنبية

اليورو: 4٫12919 مقابل الريال الواحد 0٫24220

الدولار: 3٫75125 مقابل الريال الواحد 0٫26658

درهم إماراتي: 1٫02150 مقابل الريال الواحد 0٫97895

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73775

دينار أردني: 5٫28798 مقابل الريال الواحد 0٫18911

دينار كويتي: 12٫27486 مقابل الريال الواحد 0٫08171

دينار بحريني:9٫97973 مقابل الريال الواحد 0٫10030

الريال القطري: 1٫03028 مقابل الريال الواحد 0٫97061

الدرهم المغربي: 0٫37489 مقابل الريال الواحد 2٫66996

الجنيه المصري: 0٫12124 مقابل الريال الواحد 8٫24840

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