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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات

اليورو: 4٫12317 مقابل الريال الواحد 0٫24254

الدولار:3٫75260 مقابل الريال الواحد 0٫26648

درهم إماراتي: 1٫02187 مقابل الريال الواحد 0٫97860

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫70042

دينار أردني: 5٫28982 مقابل الريال الواحد 0٫18904

دينار كويتي:12٫19756 مقابل الريال الواحد 0٫08168

دينار بحريني: 9٫91520 مقابل الريال الواحد 0٫10086

الريال القطري: 1٫03065 مقابل الريال الواحد 0٫97026

الدرهم المغربي:0٫37503 مقابل الريال الواحد 2٫68014

الجنيه المصري:0٫12106 مقابل الريال الواحد 8٫26038

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