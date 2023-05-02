حادث مروع لوفاة طفل فلسطيني هاجمه أسد وظائف بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية كارثة بيئية تقضي على 21 مليون شجرة زيتون طائرة صينية تغادر مطار جدة وعلى متنها 145 راكبًا بنك الرياض يربح 2 مليار ريال خلال الربع الأول بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين غلاء المهور والتكاليف وراء انتشار العنوسة في السعودية وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان بعد إضراب عن الطعام 86 يومًا عدسة المصور شاهد يسهم في تحقيق العدالة خالد عبدالرحمن ألغى متابعة الأسماء المستعارة فذكره الجمهور بمخاوي الليل
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫12317 مقابل الريال الواحد 0٫24254
الدولار:3٫75260 مقابل الريال الواحد 0٫26648
درهم إماراتي: 1٫02187 مقابل الريال الواحد 0٫97860
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫70042
دينار أردني: 5٫28982 مقابل الريال الواحد 0٫18904
دينار كويتي:12٫19756 مقابل الريال الواحد 0٫08168
دينار بحريني: 9٫91520 مقابل الريال الواحد 0٫10086
الريال القطري: 1٫03065 مقابل الريال الواحد 0٫97026
الدرهم المغربي:0٫37503 مقابل الريال الواحد 2٫68014
الجنيه المصري:0٫12106 مقابل الريال الواحد 8٫26038