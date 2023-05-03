تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 4٫13630 مقابل الريال الواحد 0٫24176

الدولار: 3٫75018 مقابل الريال الواحد 0٫26664

درهم إماراتي: 1٫02079 مقابل الريال الواحد 0٫97922

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72739

دينار أردني: 0٫37625 مقابل الريال الواحد 0٫18916

دينار كويتي: 12٫24544 مقابل الريال الواحد 0٫08166

دينار بحريني: 9٫94576 مقابل الريال الواحد 0٫10055

الريال القطري:1٫02999 مقابل الريال الواحد 0٫97085

الدرهم المغربي: 0٫37625 مقابل الريال الواحد 2٫66026

الجنيه المصري: 0٫12130 مقابل الريال الواحد 8٫24359