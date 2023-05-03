أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 212 ريالاً للجرام طرح لوحات مميزة في المزاد الإلكتروني اليوم عبر أبشر أم تتعرض لـ 75 لسعة نحل قاتل لإنقاذ أطفالها الخارجية: تعرُّض مبنى المحلقية الثقافية في السودان إلى اقتحام مسلح الخريف: خطط سعودية لتكون لاعبًا رئيسيًّا في مجالات التجارة العالمية بايدن لن يتفاوض مع الجمهوريين حول سقف الدين الجيش السوداني: السفير الهندي أبلغنا باقتحام السفارة وسرقة ممتلكاتها إقبال كبير على عقود الوساطة العقارية قبل انتهاء المهلة التصحيحية قمر الحليب يزين السماء العربية مساء الجمعة المقبل
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫13630 مقابل الريال الواحد 0٫24176
الدولار: 3٫75018 مقابل الريال الواحد 0٫26664
درهم إماراتي: 1٫02079 مقابل الريال الواحد 0٫97922
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72739
دينار أردني: 0٫37625 مقابل الريال الواحد 0٫18916
دينار كويتي: 12٫24544 مقابل الريال الواحد 0٫08166
دينار بحريني: 9٫94576 مقابل الريال الواحد 0٫10055
الريال القطري:1٫02999 مقابل الريال الواحد 0٫97085
الدرهم المغربي: 0٫37625 مقابل الريال الواحد 2٫66026
الجنيه المصري: 0٫12130 مقابل الريال الواحد 8٫24359