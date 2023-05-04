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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫15660 مقابل الريال الواحد 0٫24060
الدولار:3٫75050 مقابل الريال الواحد 0٫26663
درهم إماراتي: 1٫02132 مقابل الريال الواحد 0٫97912
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73784
دينار أردني:5٫28692 مقابل الريال الواحد 0٫18915
دينار كويتي:12٫26007 مقابل الريال الواحد 0٫08158
دينار بحريني: 9٫94853 مقابل الريال الواحد 0٫10052
الريال القطري: 1٫03043 مقابل الريال الواحد 0٫97047
الدرهم المغربي:0٫37481 مقابل الريال الواحد 2٫66805
الجنيه المصري: 0٫12119 مقابل الريال الواحد 8٫25139