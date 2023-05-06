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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٣ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات

اليورو: 4٫20515 مقابل الريال الواحد 0٫23780

الدولار: 3٫75108 مقابل الريال الواحد 0٫26659

درهم إماراتي: 1٫02140 مقابل الريال الواحد 0٫97905

ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74081

دينار أردني:5٫28597 مقابل الريال الواحد 0٫18918

دينار كويتي: 12٫24752 مقابل الريال الواحد 0٫08165

دينار بحريني: 9٫94862 مقابل الريال الواحد 0٫10052

الريال القطري: 1٫03017 مقابل الريال الواحد 0٫97071

الدرهم المغربي: 0٫37541 مقابل الريال الواحد 2٫66377

الجنيه المصري:0٫12391 مقابل الريال الواحد 8٫07011

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