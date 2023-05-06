تشكيل الهلال لمواجهة أوراوا الياباني أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت نيابة عن الملك سلمان.. تركي بن محمد بن فهد يحضر حفل استقبال الملك تشارلز السعودية وأمريكا ترحبان ببدء محادثات أطراف الأزمة السودانية في جدة الاستخدام السيئ للذكاء الاصطناعي يؤدي لانقراض الجنس البشري لقطات من خسوف الظل القمري في تبوك برشلونة يحسم قراره النهائي حول التعاقد مع نيمار وظائف شاغرة في فروع الخزف السعودي القنوات الناقلة لمباراة الريال ضد أوساسونا جلباب ذهبي أبرز ملابس الملك تشارلز خلال التتويج
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫20515 مقابل الريال الواحد 0٫23780
الدولار: 3٫75108 مقابل الريال الواحد 0٫26659
درهم إماراتي: 1٫02140 مقابل الريال الواحد 0٫97905
ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74081
دينار أردني:5٫28597 مقابل الريال الواحد 0٫18918
دينار كويتي: 12٫24752 مقابل الريال الواحد 0٫08165
دينار بحريني: 9٫94862 مقابل الريال الواحد 0٫10052
الريال القطري: 1٫03017 مقابل الريال الواحد 0٫97071
الدرهم المغربي: 0٫37541 مقابل الريال الواحد 2٫66377
الجنيه المصري:0٫12391 مقابل الريال الواحد 8٫07011