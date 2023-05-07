Icon

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 212 ريالاً للجرام Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon أمطار متفاوتة وأجواء حارة بمعظم المناطق Icon ريال مدريد يحسم نهائي كأس الملك على حساب أوساسونا Icon ريال مدريد يتفوق على أوساسونا بهدف في الشوط الأول Icon لقطات لهطول الأمطار الغزيرة بعسير Icon محمد صلاح يحقق رقمين في مباراة ليفربول ضد برينتفورد Icon الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود Icon امتلاء بركتي الثليمة والجميمة بالمياه لأول مرة منذ 40 عامًا Icon موعد مباراة الشباب وتشرين السوري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
السعودية اليوم
حصاد اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٠ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

قد يهمّك أيضاً
بكين تدين افتراءات كندا وتتوعدها بالرد

بكين تدين افتراءات كندا وتتوعدها بالرد

العيد يسكن المتحف الوطني

العيد يسكن المتحف الوطني

العملات الأجنبية

اليورو: 4٫20515 مقابل الريال الواحد 0٫23780

الدولار: 3٫75108 مقابل الريال الواحد 0٫26659

درهم إماراتي: 1٫02140 مقابل الريال الواحد 0٫97905

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74081

دينار أردني: 5٫28700 مقابل الريال الواحد 0٫18915

دينار كويتي: 12٫24643 مقابل الريال الواحد 0٫08166

دينار بحريني: 9٫95117 مقابل الريال الواحد 0٫10050

الريال القطري: 1٫03023 مقابل الريال الواحد 0٫97065

الدرهم المغربي: 0٫37514 مقابل الريال الواحد 2٫66377

الجنيه المصري:0٫12391 مقابل الريال الواحد 8٫07011

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 10 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 10...

السعودية اليوم
حقيقة محاولة انتحار سعد لمجرد داخل السجن
مشاهير

حقيقة محاولة انتحار سعد لمجرد داخل السجن

مشاهير
بايرن ميونخ يهزم فيردر بريمن بشق الأنفس
الرياضة

بايرن ميونخ يهزم فيردر بريمن بشق الأنفس

الرياضة
الطاقة تتابع مخزون الوقود في المطارات والمحطات
السعودية اليوم

الطاقة تتابع مخزون الوقود في المطارات والمحطات

السعودية اليوم
الفيصلي يسعى لاستعادة توازنه في دوري يلو
آخر الاخبار

الفيصلي يسعى لاستعادة توازنه في دوري يلو

آخر الاخبار
عَرَض صحي بالثلاثينيات يزيد اضطرابات الشيخوخة
صحة وطب‎

عَرَض صحي بالثلاثينيات يزيد اضطرابات الشيخوخة

صحة وطب‎
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة تنزانيا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة تنزانيا

السعودية اليوم
للمقيمين.. إتاحة تسجيل المواليد إلكترونيًا عبر أبشر
السعودية اليوم

للمقيمين.. إتاحة تسجيل المواليد إلكترونيًا عبر أبشر

السعودية اليوم