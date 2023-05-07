تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

العملات الأجنبية

اليورو: 4٫20515 مقابل الريال الواحد 0٫23780

الدولار: 3٫75108 مقابل الريال الواحد 0٫26659

درهم إماراتي: 1٫02140 مقابل الريال الواحد 0٫97905

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74081

دينار أردني: 5٫28700 مقابل الريال الواحد 0٫18915

دينار كويتي: 12٫24643 مقابل الريال الواحد 0٫08166

دينار بحريني: 9٫95117 مقابل الريال الواحد 0٫10050

الريال القطري: 1٫03023 مقابل الريال الواحد 0٫97065

الدرهم المغربي: 0٫37514 مقابل الريال الواحد 2٫66377

الجنيه المصري:0٫12391 مقابل الريال الواحد 8٫07011