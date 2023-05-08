Icon

اللغة العربية تراثنا وقوتنا الناعمة في عالم لا يؤمن إلا بالثقافة العابرة الملهمة Icon مركبة فضاء صينية تعود إلى الأرض بعد مهمة غامضة Icon لقطة تكشف سبب غضب الملك تشارلز قبيل التتويج Icon السعودية قائدة المبادرات وتمتلك المتغيرات المؤثرة في صناعة القرار العربي بالسودان Icon طريقة إضافة عقد الإيجار بـ حساب المواطن Icon استمرار أمطار جازان وعسير والباحة حتى الـ 9 مساءً Icon سقوط 22 قتيلاً بحادث مروع لغرق قارب في الهند Icon استئناف محادثات جدة وسط آمال بتجديد هدنة السودان Icon أمطار متفاوتة ورياح بعدة مناطق خلال الـ 36 ساعة المقبلة Icon ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 212 ريالاً للجرام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
السعودية اليوم
حصاد اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

قد يهمّك أيضاً
مضادات الاكتئاب قد تصل بالمريض للانتحار

مضادات الاكتئاب قد تصل بالمريض للانتحار

ديلغادو يسعى لمواصلة توهجه أمام أوراوا

ديلغادو يسعى لمواصلة توهجه أمام أوراوا

أسعار العملات

اليورو: 4٫14064 مقابل الريال الواحد 0٫24152

الدولار: 3٫75075 مقابل الريال الواحد 0٫26661

درهم إماراتي: 1٫02142 مقابل الريال الواحد 0٫97903

ريال يمني: 1٫02142 مقابل الريال الواحد 66٫74665

دينار أردني: 5٫28654 مقابل الريال الواحد 0٫18916

دينار كويتي:12٫25119 مقابل الريال الواحد 0٫08167

دينار بحريني: 9٫95527 مقابل الريال الواحد 0٫10045

الريال القطري: 1٫03014 مقابل الريال الواحد 0٫97074

الدرهم المغربي: 0٫37509 مقابل الريال الواحد 2٫66853

الجنيه المصري:0٫12200 مقابل الريال الواحد 8٫19695

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة تتجاوز الـ 3 مليارات ريال
السعودية اليوم

تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة تتجاوز...

السعودية اليوم
ليوان المديفر يتفوق بمراحل من حيث الفكرة والمضمون والضيوف
السعودية اليوم

ليوان المديفر يتفوق بمراحل من حيث الفكرة...

السعودية اليوم
لقطات لجريان سيول سد الحيسية شمال الرياض
السعودية اليوم

لقطات لجريان سيول سد الحيسية شمال الرياض

السعودية اليوم
ناشونال إنتريست: الردع الأمريكي يتهاوى
العالم

ناشونال إنتريست: الردع الأمريكي يتهاوى

العالم
تقرير يرصد فصولاً خالية من الطلاب ومواطنون: الفصل الدراسي الثالث أرهقنا
السعودية اليوم

تقرير يرصد فصولاً خالية من الطلاب ومواطنون:...

السعودية اليوم
شلل بمطار هيثرو في لندن بسبب الإضرابات
العالم

شلل بمطار هيثرو في لندن بسبب الإضرابات

العالم
زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب إيران
العالم

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب إيران

العالم
3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي
الرياضة

3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي

الرياضة