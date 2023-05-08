أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫14064 مقابل الريال الواحد 0٫24152
الدولار: 3٫75075 مقابل الريال الواحد 0٫26661
درهم إماراتي: 1٫02142 مقابل الريال الواحد 0٫97903
ريال يمني: 1٫02142 مقابل الريال الواحد 66٫74665
دينار أردني: 5٫28654 مقابل الريال الواحد 0٫18916
دينار كويتي:12٫25119 مقابل الريال الواحد 0٫08167
دينار بحريني: 9٫95527 مقابل الريال الواحد 0٫10045
الريال القطري: 1٫03014 مقابل الريال الواحد 0٫97074
الدرهم المغربي: 0٫37509 مقابل الريال الواحد 2٫66853
الجنيه المصري:0٫12200 مقابل الريال الواحد 8٫19695