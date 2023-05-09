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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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العملات الأجنبية

اليورو: 4٫12077 مقابل الريال الواحد 0٫24268

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الدولار: 3٫74998 مقابل الريال الواحد 0٫26667

درهم إماراتي: 1٫02115 مقابل الريال الواحد 0٫97929

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫76041

دينار أردني: 5٫28619 مقابل الريال الواحد 0٫18917

دينار كويتي: 12٫23290 مقابل الريال الواحد 0٫08174

دينار بحريني: 9٫94678 مقابل الريال الواحد 0٫10054

الريال القطري: 1٫03007 مقابل الريال الواحد 0٫97081

الدرهم المغربي: 0٫37445 مقابل الريال الواحد 2٫67315

الجنيه المصري: 0٫12136 مقابل الريال الواحد 8٫24013

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