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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫12077 مقابل الريال الواحد 0٫24268
الدولار: 3٫74998 مقابل الريال الواحد 0٫26667
درهم إماراتي: 1٫02115 مقابل الريال الواحد 0٫97929
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫76041
دينار أردني: 5٫28619 مقابل الريال الواحد 0٫18917
دينار كويتي: 12٫23290 مقابل الريال الواحد 0٫08174
دينار بحريني: 9٫94678 مقابل الريال الواحد 0٫10054
الريال القطري: 1٫03007 مقابل الريال الواحد 0٫97081
الدرهم المغربي: 0٫37445 مقابل الريال الواحد 2٫67315
الجنيه المصري: 0٫12136 مقابل الريال الواحد 8٫24013