تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

العملات الأجنبية

اليورو: 4٫12077 مقابل الريال الواحد 0٫24268

الدولار: 3٫74998 مقابل الريال الواحد 0٫26667

درهم إماراتي: 1٫02115 مقابل الريال الواحد 0٫97929

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫76041

دينار أردني: 5٫28619 مقابل الريال الواحد 0٫18917

دينار كويتي: 12٫23290 مقابل الريال الواحد 0٫08174

دينار بحريني: 9٫94678 مقابل الريال الواحد 0٫10054

الريال القطري: 1٫03007 مقابل الريال الواحد 0٫97081

الدرهم المغربي: 0٫37445 مقابل الريال الواحد 2٫67315

الجنيه المصري: 0٫12136 مقابل الريال الواحد 8٫24013