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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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العملات الأجنبية

اليورو: 4٫10209 مقابل الريال الواحد 0٫24375

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الدولار: 3٫75014 مقابل الريال الواحد 0٫26666

درهم إماراتي: 1٫02126 مقابل الريال الواحد 0٫97919

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75754

دينار أردني: 5٫28642 مقابل الريال الواحد 0٫18917

دينار كويتي: 12٫24853 مقابل الريال الواحد 0٫08185

دينار بحريني: 9٫94913 مقابل الريال الواحد 0٫10052

الريال القطري: 1٫02998 مقابل الريال الواحد 0٫97090

الدرهم المغربي: 0٫37139 مقابل الريال الواحد 2٫69257

الجنيه المصري:0٫12236 مقابل الريال الواحد 8٫17241

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