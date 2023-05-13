تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

العملات الأجنبية

اليورو: 4٫10209 مقابل الريال الواحد 0٫24375

الدولار: 3٫75014 مقابل الريال الواحد 0٫26666

درهم إماراتي: 1٫02126 مقابل الريال الواحد 0٫97919

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75754

دينار أردني: 5٫28642 مقابل الريال الواحد 0٫18917

دينار كويتي: 12٫24853 مقابل الريال الواحد 0٫08185

دينار بحريني: 9٫94913 مقابل الريال الواحد 0٫10052

الريال القطري: 1٫02998 مقابل الريال الواحد 0٫97090

الدرهم المغربي: 0٫37139 مقابل الريال الواحد 2٫69257

الجنيه المصري:0٫12236 مقابل الريال الواحد 8٫17241