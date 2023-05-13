الملك سلمان يبعث رسالة خطية لرئيس القمر المتحدة أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة على 9 مناطق أسينسيو يُهدي الفوز لـ الريال ضد خيتافي التعادل السلبي يحسم مباراة الوداد الرياضي ضد صن داونز مدرب توتنهام السابق يقترب من تدريب تشيلسي أمانة جدة تلغي عقد استثمار شاطئ أبحر بعد رصد مخالفات موعد مباراة الاتفاق ضد الشباب إضافة مسار حافلات الرياض في خرائط جوجل ماب الاتحاد يواصل استعداده لمواجهة الهلال عمر السومة يقلد البليهي بعد تتويج العربي
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫10209 مقابل الريال الواحد 0٫24375
الدولار: 3٫75014 مقابل الريال الواحد 0٫26666
درهم إماراتي: 1٫02126 مقابل الريال الواحد 0٫97919
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75754
دينار أردني: 5٫28642 مقابل الريال الواحد 0٫18917
دينار كويتي: 12٫24853 مقابل الريال الواحد 0٫08185
دينار بحريني: 9٫94913 مقابل الريال الواحد 0٫10052
الريال القطري: 1٫02998 مقابل الريال الواحد 0٫97090
الدرهم المغربي: 0٫37139 مقابل الريال الواحد 2٫69257
الجنيه المصري:0٫12236 مقابل الريال الواحد 8٫17241