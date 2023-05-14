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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٢ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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العملات الأجنبية

اليورو:4٫10189 مقابل الريال الواحد 0٫24374

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الدولار:3٫75030 مقابل الريال الواحد 0٫26665

درهم إماراتي:1٫02130 مقابل الريال الواحد 0٫97915

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75461

دينار أردني: 5٫28665 مقابل الريال الواحد 0٫18916

دينار كويتي:12٫31888 مقابل الريال الواحد 0٫08185

دينار بحريني:10٫03145 مقابل الريال الواحد 0٫09969

الريال القطري: 1٫03002 مقابل الريال الواحد 0٫97085

الدرهم المغربي:0٫37653 مقابل الريال الواحد 2٫65841

الجنيه المصري:0٫12237 مقابل الريال الواحد 8٫17205

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