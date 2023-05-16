انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 212 ريالاً الحج: يسمح لحاملي التأشيرة زيارة مكة في حالة وحيدة أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم بدء منافسات آيسف 2023 العالمية بمشاركة سعودية توقعات بـ أمطار متفاوتة وبرد ورياح بعدة مناطق الحمراني: إذا كانت مصاريف أسرتك أكثر من 4500 ريال فأنت مبذر المملكة أصبحت لاعبًا رئيسيًّا في أكثر الرياضات ربحًا بالعالم طقس الثلاثاء .. أمطار على 5 مناطق الهيدروجين الأخضر السعودي سيعزز جهود أوروبا لتقليل انبعاثات الكربون مصرع 6 أشخاص في حريق هائل بنيوزيلندا
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫08050 مقابل الريال الواحد 0٫24504
الدولار: 3٫75042 مقابل الريال الواحد 0٫26664
درهم إماراتي: 1٫02127 مقابل الريال الواحد 0٫97917
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75249
دينار أردني: 5٫28607 مقابل الريال الواحد 0٫18918
دينار كويتي: 12٫21812 مقابل الريال الواحد 0٫08184
دينار بحريني: 9٫94776 مقابل الريال الواحد 0٫10053
الريال القطري: 1٫03005 مقابل الريال الواحد 0٫97082
الدرهم المغربي: 0٫37213 مقابل الريال الواحد 2٫68981
الجنيه المصري: 0٫12137 مقابل الريال الواحد 8٫24123