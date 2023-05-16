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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤١ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 4٫08050 مقابل الريال الواحد 0٫24504

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الدولار: 3٫75042 مقابل الريال الواحد 0٫26664

درهم إماراتي: 1٫02127 مقابل الريال الواحد 0٫97917

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75249

دينار أردني: 5٫28607 مقابل الريال الواحد 0٫18918

دينار كويتي: 12٫21812 مقابل الريال الواحد 0٫08184

دينار بحريني: 9٫94776 مقابل الريال الواحد 0٫10053

الريال القطري: 1٫03005 مقابل الريال الواحد 0٫97082

الدرهم المغربي: 0٫37213 مقابل الريال الواحد 2٫68981

الجنيه المصري: 0٫12137 مقابل الريال الواحد 8٫24123

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