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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٨ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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العملات الأجنبية

اليورو: 4٫07443 مقابل الريال الواحد 0٫24543

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الدولار: 3٫74991 مقابل الريال الواحد 0٫26667

درهم إماراتي: 1٫02119 مقابل الريال الواحد 0٫97925

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75497

دينار أردني: 5٫28535 مقابل الريال الواحد 0٫18920

دينار كويتي: 12٫21527 مقابل الريال الواحد 0٫08188

دينار بحريني: 9٫94827 مقابل الريال الواحد 0٫10053

الريال القطري: 1٫02991 مقابل الريال الواحد 0٫97096

الدرهم المغربي: 0٫37180 مقابل الريال الواحد 2٫69221

الجنيه المصري: 0٫12134 مقابل الريال الواحد 8٫24186

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