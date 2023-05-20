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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٢ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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العملات الأجنبية

اليورو: 4٫05877 مقابل الريال الواحد 0٫24635

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الدولار: 3٫75031 مقابل الريال الواحد 0٫26664

درهم إماراتي:1٫02124 مقابل الريال الواحد 0٫97920

ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74113

دينار أردني: 5٫28592 مقابل الريال الواحد 0٫18918

دينار كويتي:12٫23236 مقابل الريال الواحد 0٫08190

دينار بحريني:9٫96653 مقابل الريال الواحد 0٫10034

الريال القطري: 1٫03002 مقابل الريال الواحد 0٫97085

الدرهم المغربي: 0٫36741 مقابل الريال الواحد 2٫72177

الجنيه المصري: 0٫12159 مقابل الريال الواحد 8٫22438

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