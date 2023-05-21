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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫05661 مقابل الريال الواحد 0٫24637
الدولار:3٫75005 مقابل الريال الواحد 0٫26666
درهم إماراتي:1٫02117 مقابل الريال الواحد 0٫97927
ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74586
دينار أردني: 5٫28554 مقابل الريال الواحد 0٫18920
دينار كويتي:12٫25001 مقابل الريال الواحد 0٫08191
دينار بحريني: 9٫96583 مقابل الريال الواحد 0٫10035
الريال القطري:1٫02995 مقابل الريال الواحد 0٫97092
الدرهم المغربي:0٫37107 مقابل الريال الواحد 2٫69748
الجنيه المصري: 0٫12169 مقابل الريال الواحد 8٫21782