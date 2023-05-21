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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٤ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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العملات الأجنبية

اليورو: 4٫05661 مقابل الريال الواحد 0٫24637

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الدولار:3٫75005 مقابل الريال الواحد 0٫26666

درهم إماراتي:1٫02117 مقابل الريال الواحد 0٫97927

ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74586

دينار أردني: 5٫28554 مقابل الريال الواحد 0٫18920

دينار كويتي:12٫25001 مقابل الريال الواحد 0٫08191

دينار بحريني: 9٫96583 مقابل الريال الواحد 0٫10035

الريال القطري:1٫02995 مقابل الريال الواحد 0٫97092

الدرهم المغربي:0٫37107 مقابل الريال الواحد 2٫69748

الجنيه المصري: 0٫12169 مقابل الريال الواحد 8٫21782

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