تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 4٫05782 مقابل الريال الواحد 0٫24644

الدولار: 3٫74990 مقابل الريال الواحد 0٫26667

درهم إماراتي: 1٫02113 مقابل الريال الواحد 0٫97931

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74844

دينار أردني: 5٫28534 مقابل الريال الواحد 0٫18921

دينار كويتي: 12٫25056 مقابل الريال الواحد 0٫08191

دينار بحريني: 9٫96627 مقابل الريال الواحد 0٫10034

الريال القطري:1٫02991 مقابل الريال الواحد 0٫97096

الدرهم المغربي: 0٫37109 مقابل الريال الواحد 2٫69739

الجنيه المصري:0٫12154 مقابل الريال الواحد 8٫22705