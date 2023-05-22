ريانة والقرني من الفضاء: نحن نعيش عصر التمكين والازدهار أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ208 ريالات وفيات الإندومي تعيد مخاطر تناوله للواجهة وصول أولى رحلات حجاج باكستان ضمن مبادرة طريق مكة أمطار رعدية وبرد وسيول في 5 مناطق عطل مفاجئ في إنستجرام وتوقف الموقع والتطبيق عن العمل ردة فعل الوفد السعودي لحظة انطلاق صاروخ فالكون 9 علي البليهي عن صورته الشهيرة مع ميسي: أخبرته بأنه لن يفوز علينا علي البليهي: حمدالله كان السبب وراء ركزة العلم بملعب النصر
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫05782 مقابل الريال الواحد 0٫24644
الدولار: 3٫74990 مقابل الريال الواحد 0٫26667
درهم إماراتي: 1٫02113 مقابل الريال الواحد 0٫97931
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74844
دينار أردني: 5٫28534 مقابل الريال الواحد 0٫18921
دينار كويتي: 12٫25056 مقابل الريال الواحد 0٫08191
دينار بحريني: 9٫96627 مقابل الريال الواحد 0٫10034
الريال القطري:1٫02991 مقابل الريال الواحد 0٫97096
الدرهم المغربي: 0٫37109 مقابل الريال الواحد 2٫69739
الجنيه المصري:0٫12154 مقابل الريال الواحد 8٫22705