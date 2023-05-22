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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٤ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات

اليورو: 4٫05782 مقابل الريال الواحد 0٫24644

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الدولار: 3٫74990 مقابل الريال الواحد 0٫26667

درهم إماراتي: 1٫02113 مقابل الريال الواحد 0٫97931

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74844

دينار أردني: 5٫28534 مقابل الريال الواحد 0٫18921

دينار كويتي: 12٫25056 مقابل الريال الواحد 0٫08191

دينار بحريني: 9٫96627 مقابل الريال الواحد 0٫10034

الريال القطري:1٫02991 مقابل الريال الواحد 0٫97096

الدرهم المغربي: 0٫37109 مقابل الريال الواحد 2٫69739

الجنيه المصري:0٫12154 مقابل الريال الواحد 8٫22705

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