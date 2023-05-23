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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٣ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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العملات الأجنبية

اليورو: 4٫05229 مقابل الريال الواحد 0٫24679

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الدولار: 3٫74990 مقابل الريال الواحد 0٫26667

درهم إماراتي: 1٫02116 مقابل الريال الواحد 0٫97928

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74852

دينار أردني: 5٫28533 مقابل الريال الواحد 0٫18921

دينار كويتي:12٫20221 مقابل الريال الواحد 0٫08195

دينار بحريني: 9٫94605 مقابل الريال الواحد 0٫10055

الريال القطري: 1٫03005 مقابل الريال الواحد 0٫97083

الدرهم المغربي: 0٫36632 مقابل الريال الواحد 2٫73246

الجنيه المصري:0٫12176 مقابل الريال الواحد 8٫21281

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