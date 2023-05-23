57 مليون ريال أرباح “سيرا” خلال الربع الأول توضيح من مساند بشأن ضوابط استقدام العمالة وظائف بـ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي السعودي الفرنسي يبدأ طرح صكوك مقومة بالدولار تدشين التجربة الثانية لفرضية الحج بمشاركة 10 آلاف شخص السعودية تلهم الأجيال القادمة بتقنيات الفضاء السعودية تحرث الأرض من أجل النماء وتسابق المستقبل بالانطلاق للفضاء إجراءات وتوجيهات في المسجد النبوي استعدادًا لموسم الحج انخفاض ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫05229 مقابل الريال الواحد 0٫24679
الدولار: 3٫74990 مقابل الريال الواحد 0٫26667
درهم إماراتي: 1٫02116 مقابل الريال الواحد 0٫97928
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74852
دينار أردني: 5٫28533 مقابل الريال الواحد 0٫18921
دينار كويتي:12٫20221 مقابل الريال الواحد 0٫08195
دينار بحريني: 9٫94605 مقابل الريال الواحد 0٫10055
الريال القطري: 1٫03005 مقابل الريال الواحد 0٫97083
الدرهم المغربي: 0٫36632 مقابل الريال الواحد 2٫73246
الجنيه المصري:0٫12176 مقابل الريال الواحد 8٫21281