تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

العملات الأجنبية

اليورو: 4٫05229 مقابل الريال الواحد 0٫24679

الدولار: 3٫74990 مقابل الريال الواحد 0٫26667

درهم إماراتي: 1٫02116 مقابل الريال الواحد 0٫97928

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74852

دينار أردني: 5٫28533 مقابل الريال الواحد 0٫18921

دينار كويتي:12٫20221 مقابل الريال الواحد 0٫08195

دينار بحريني: 9٫94605 مقابل الريال الواحد 0٫10055

الريال القطري: 1٫03005 مقابل الريال الواحد 0٫97083

الدرهم المغربي: 0٫36632 مقابل الريال الواحد 2٫73246

الجنيه المصري:0٫12176 مقابل الريال الواحد 8٫21281