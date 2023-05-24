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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥١ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫04254 مقابل الريال الواحد 0٫24737

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الدولار: 3٫74986 مقابل الريال الواحد 0٫26668

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درهم إماراتي:1٫02114 مقابل الريال الواحد 0٫97935

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74985

دينار أردني: 5٫28528 مقابل الريال الواحد 0٫18921

دينار كويتي: 12٫20510 مقابل الريال الواحد 0٫08191

دينار بحريني: 9٫94773 مقابل الريال الواحد 0٫10053

الريال القطري:1٫02990 مقابل الريال الواحد 0٫97098

الدرهم المغربي: 0٫36755 مقابل الريال الواحد 2٫72334

الجنيه المصري: 0٫12176 مقابل الريال الواحد 8٫21325

 

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