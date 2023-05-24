أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 208 ريالات أمطار رعدية وسيول وبرد في 5 مناطق التشهير بمنشأة لبيعها منتجات بلاستيكية غير مطابقة للمواصفات الجزائر تضبط ملابس أطفال مرسوم عليها النجمة السداسية نشطاء بيئيون يلطخون مقر حزب شولتس بطلاء برتقالي تقنيات جديدة في تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر أبشر السعودية تحتل المرتبة الأولى في عدد أثرياء الشرق الأوسط ديلي ميل: الملكة رانيا تحتفل بعروس ابنها السعودية ليلة طربية بـ أبها مع أصيل أبو بكر ودحوم الطلاسي
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
اليورو: 4٫04254 مقابل الريال الواحد 0٫24737
الدولار: 3٫74986 مقابل الريال الواحد 0٫26668
درهم إماراتي:1٫02114 مقابل الريال الواحد 0٫97935
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74985
دينار أردني: 5٫28528 مقابل الريال الواحد 0٫18921
دينار كويتي: 12٫20510 مقابل الريال الواحد 0٫08191
دينار بحريني: 9٫94773 مقابل الريال الواحد 0٫10053
الريال القطري:1٫02990 مقابل الريال الواحد 0٫97098
الدرهم المغربي: 0٫36755 مقابل الريال الواحد 2٫72334
الجنيه المصري: 0٫12176 مقابل الريال الواحد 8٫21325