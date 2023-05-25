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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫02827 مقابل الريال الواحد 0٫24823
الدولار: 3٫74970 مقابل الريال الواحد 0٫26669
درهم إماراتي: 1٫02110 مقابل الريال الواحد 0٫97933
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫76534
دينار أردني: 5٫28506 مقابل الريال الواحد 0٫18922
دينار كويتي: 12٫19473 مقابل الريال الواحد 0٫08200
دينار بحريني:9٫94498 مقابل الريال الواحد 0٫10056
الريال القطري: 1٫03000 مقابل الريال الواحد 0٫97088
الدرهم المغربي: 0٫36787 مقابل الريال الواحد 2٫72100
الجنيه المصري: 0٫12135 مقابل الريال الواحد 8٫24063