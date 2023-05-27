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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫02439 مقابل الريال الواحد 0٫24847
الدولار:3٫75043 مقابل الريال الواحد 0٫26664
درهم إماراتي: 1٫02130 مقابل الريال الواحد 0٫97914
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75243
دينار أردني: 5٫28608 مقابل الريال الواحد 0٫18918
دينار كويتي: 12٫19701 مقابل الريال الواحد 0٫08201
دينار بحريني: 9٫95175 مقابل الريال الواحد 0٫10049
الريال القطري: 1٫03005 مقابل الريال الواحد 0٫97082
الدرهم المغربي:0٫36656 مقابل الريال الواحد 2٫72809
الجنيه المصري: 0٫12144 مقابل الريال الواحد 8٫23478