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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٨ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات

اليورو: 4٫02439 مقابل الريال الواحد 0٫24847

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الدولار:3٫75043 مقابل الريال الواحد 0٫26664

درهم إماراتي: 1٫02130 مقابل الريال الواحد 0٫97914

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75243

دينار أردني: 5٫28608 مقابل الريال الواحد 0٫18918

دينار كويتي: 12٫19412 مقابل الريال الواحد 0٫08201

دينار بحريني: 9٫95175 مقابل الريال الواحد 0٫10049

الريال القطري: 1٫03005 مقابل الريال الواحد 0٫97082

الدرهم المغربي:0٫36939 مقابل الريال الواحد 2٫72809

الجنيه المصري: 0٫12144 مقابل الريال الواحد 8٫23478

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