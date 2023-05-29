تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 4٫02472 مقابل الريال الواحد 0٫24846

الدولار: 3٫75050 مقابل الريال الواحد 0٫26663

درهم إماراتي: 1٫02132 مقابل الريال الواحد 0٫97912

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75110

دينار أردني: 5٫28618 مقابل الريال الواحد 0٫18917

دينار كويتي: 12٫18595 مقابل الريال الواحد 0٫08201

دينار بحريني: 9٫93744 مقابل الريال الواحد 0٫10073

الريال القطري: 1٫03007 مقابل الريال الواحد 0٫97080

الدرهم المغربي: 0٫36851 مقابل الريال الواحد 2٫71624

الجنيه المصري: 0٫12145 مقابل الريال الواحد 8٫23440